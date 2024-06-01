Компания «Спринт-Ф»:

Команда профессионалов


Подробнее

Что мы умеем делать хорошо?

Аналитика

Соберем требования, наладим диалог бизнеса и разработки.

Составим и будем поддерживать в актуальном виде проектную документацию.

 

Управление проектами

Внедряем гибкую методику управления проектами.

Управляем сроками и себестоимостью задач, этапов, проекта в целом.

 

Разработка

Специалисты всех направлений: backend, frontend, mobile. Современный стек.

Работаем быстро, с нами не придется долго ждать релиза! 

 

Администрирование

Полная автоматизация процессов разработки, управление окружением, CI/CD.

Настройка процесса непрерывной доставки изменений в вашем проекте.

Обеспечение качества

Система обеспечения качества проекта: автотесты, системное и приемочное тестированию.

Тестировщик - лучший друг программиста и бизнеса!

Поддержка

Построим многоуровневую систему поддержки полного цикла для вашего проекта.

Займитесь задачами - проблемы мы возьмем на себя!

Когда мы нужны вам?..

...Когда у вас есть идея проекта и вы ищете исполнителя:

Мы с радостью станем вашим генподрядчиком и выполним ваш проект - с нуля и под ключ, от идеи до запуска и сопровождения.

Опыт есть!

...Когда вы не хотите нанимать  разработчиков:

Полностью заменим штатную команду. Избавим вас от кадрового учета, НДФЛ и фондов, от отпусков и больничных. 

Заманчиво? Еще и дешевле, чем нанимать!

...Когда вас подвел предыдущий подрядчик:

Всякое случается... Придем на помощь! Проведем аудит, подхватим разработку, вылечим сломанное и доведем до конца.

Займемся проблемами, оставим вам задачи!

...Когда вы утонули в пучине "Легаси":

Код писал Иван Фёдорович в XIX веке, версии фреймворка и базы данных - еще старше. Вам всё сложнее и сложнее находить программистов, готовых с этим работать?

Поможем вам избавиться от "легаси" и постепенно переписать вашу логику на современной базе. Без простоев!

...Когда нужно настроить процессы:

Простейшие задачи делаются неделями и месяцами? А в итоге и вовсе выполняются не так, как нужно бизнесу? Программисты всегда находят причину, почему задачу нельзя выполнить?

Возможно, что дело в процессах разработки. Починим. Не первый раз!

...Когда нужна служба поддержки пользователей:

Построим для вас многоуровневую систему поддержки. Пользователи всегда будут знать, что их выслушают, помогут и решат их проблемы в срок.

А программисты будут полностью изолированы от конечных пользователей и займутся своим прямым делом - будут решать ваши задачи.

С чего начнем?

Шаг 1

Первый контакт

Познакомимся, соберем контактную группу. Обсудим вашу "боль" - самые главные проблемы, которые вы хотели бы решить. Поймем: можем ли мы вам помочь?

Итог: бриф проекта.

Шаг 2

Первые документы

Мы сторонники разумной бюрократии. Соглашение о нераспространении защитит ваши ноу-хау, рамочный договор - зафиксирует тарифы и порядок оказания услуг.

Итог: подписанные договоренности.

Шаг 3

нулевой спринт

Если мы приходим на существующий проект, сделаем вам аудит кода и инфраструктуры. Если проект начинается с нуля - включимся в работу по проектированию и начнем готовить ТЗ.

Наметим первые задачи, проведем оценку и сформируем первый спринт.

Итог: план первого спринта с оценкой по трудоемкости и срокам.

Шаг 4

Старт работы

  • Постановка задач
  • Управление проектом
  • Реализация требований
  • Демонстрация вам сделанной работы
  • и... см. в начало - новый спринт!

Поработаем вместе?

Шаг 5

Взаимная выгода

Мы верим, что сотрудничество по модели "win-win" возможно. И сделаем всё для того, чтобы оно было долгим и плодотворным!

Ждём вас!

посмотрите

нашЕ
портфолио

Просмотреть альбом достижений

ознакомьтесь

с нашими
Тарифами

Ознакомиться с тарифами

Индивидуальная скидка до 15%!

Готовы дать вам индивидуальную скидку до 15% на первые два спринта.

Просто так. 

За то, что поверили в нас!

Заказать

Хочу стать клиентом!

Мы тоже хотим сотрудничать с вами. 

Заполните форму. Мы свяжемся с вами в скором времени и ответим на все интересующие вас вопросы!


КОНТАКТЫ

Москва, ул. Ткацкая, д.1 
м. Семёновская
+7 (495) 1-3,14159
hello@sprintf.ru
CRM-форма появится здесь
Главная страница

Общие сведения о нас

Перейти
Отдел разработки "под ключ"

Уникальная услуга - построение отделая разработки в вашей компании нашими силами "под ключ"!

Перейти
Карточка организации

Реквизиты компании "Спринт-Ф"

Перейти
Сообщить о нарушении