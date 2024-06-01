Что мы умеем делать хорошо?
Когда мы нужны вам?..
...Когда у вас есть идея проекта и вы ищете исполнителя:
Мы с радостью станем вашим генподрядчиком и выполним ваш проект - с нуля и под ключ, от идеи до запуска и сопровождения.
Опыт есть!
...Когда вы не хотите нанимать разработчиков:
Полностью заменим штатную команду. Избавим вас от кадрового учета, НДФЛ и фондов, от отпусков и больничных.
Заманчиво? Еще и дешевле, чем нанимать!
...Когда вас подвел предыдущий подрядчик:
Всякое случается... Придем на помощь! Проведем аудит, подхватим разработку, вылечим сломанное и доведем до конца.
Займемся проблемами, оставим вам задачи!
...Когда вы утонули в пучине "Легаси":
Код писал Иван Фёдорович в XIX веке, версии фреймворка и базы данных - еще старше. Вам всё сложнее и сложнее находить программистов, готовых с этим работать?
Поможем вам избавиться от "легаси" и постепенно переписать вашу логику на современной базе. Без простоев!
...Когда нужно настроить процессы:
Простейшие задачи делаются неделями и месяцами? А в итоге и вовсе выполняются не так, как нужно бизнесу? Программисты всегда находят причину, почему задачу нельзя выполнить?
Возможно, что дело в процессах разработки. Починим. Не первый раз!
...Когда нужна служба поддержки пользователей:
Построим для вас многоуровневую систему поддержки. Пользователи всегда будут знать, что их выслушают, помогут и решат их проблемы в срок.
А программисты будут полностью изолированы от конечных пользователей и займутся своим прямым делом - будут решать ваши задачи.
С чего начнем?
Первый контакт
Познакомимся, соберем контактную группу. Обсудим вашу "боль" - самые главные проблемы, которые вы хотели бы решить. Поймем: можем ли мы вам помочь?
Итог: бриф проекта.
Первые документы
Мы сторонники разумной бюрократии. Соглашение о нераспространении защитит ваши ноу-хау, рамочный договор - зафиксирует тарифы и порядок оказания услуг.
Итог: подписанные договоренности.
нулевой спринт
Если мы приходим на существующий проект, сделаем вам аудит кода и инфраструктуры. Если проект начинается с нуля - включимся в работу по проектированию и начнем готовить ТЗ.
Наметим первые задачи, проведем оценку и сформируем первый спринт.
Итог: план первого спринта с оценкой по трудоемкости и срокам.
Старт работы
- Постановка задач
- Управление проектом
- Реализация требований
- Демонстрация вам сделанной работы
- и... см. в начало - новый спринт!
Поработаем вместе?
Взаимная выгода
Мы верим, что сотрудничество по модели "win-win" возможно. И сделаем всё для того, чтобы оно было долгим и плодотворным!
Ждём вас!