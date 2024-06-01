Код писал Иван Фёдорович в XIX веке, версии фреймворка и базы данных - еще старше. Вам всё сложнее и сложнее находить программистов, готовых с этим работать?

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